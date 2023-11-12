Защитник «Факела» Божин высказался о состоянии поля на стадионе в Воронеже

Защитник «Факела» Сергей Божин оценил состояние газона на «Центральном стадионе профсоюзов» в матче воронежцев с московским ЦСКА. Встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась ничьей — 1:1.

«Конечно, состояние поля уже лучше. Перед игрой с ЦСКА не было таких аномальных осадков, которые были перед «Спартаком». Тогда выпал снег. Газон в более приемлемом состоянии. Когда-то бывает, что мяч подскакивает где не надо. Это вносит свои коррективы, но можно комбинировать и играть в хороший футбол, который мы и показали с ЦСКА», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Божин заявил, что его гол в ворота вратаря армейцев Игоря Акинфеева будет одним из памятных в карьере.