«Первый тайм был ужасный». Вратарь «Ахмата» Шелия — об игре с «Локомотивом»

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от игры с московским «Локомотивом». Встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

«Первый тайм был ужасный. Мы разгоняли атаки соперника, теряли много мячей, и соперник имел много моментов возле наших ворот, но в перерыве сделали выводы. Не допускали больше быстрых атак соперника, наоборот, получилось навязывать свою игру. Хорошо выходили из обороны в атаку», — сказал Шелия в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции, с 12 очками.