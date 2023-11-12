«Пари НН» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтикой». Матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В феврале прошлого года команды провели товарищеский матч, по итогам которого «Балтика» одержала победу со счётом 2:1. В официальных играх последний раз соперники встречались в сезоне-2020/2021 в рамках ФНЛ. Тогда в обоих кругах чемпионата нижегородцы были сильнее — 2:1 и 2:1.

В данный момент «Пари НН» находится на восьмой строчке чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 14 матчах. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте. У подопечных Сергея Игнашевича 11 очков после аналогичного количества встреч.