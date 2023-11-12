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«Лев прыгнул, Бык отскочил». Глава «Газпрома» Миллер оценил игру «Зенит» — «Краснодар»

«Лев прыгнул, Бык отскочил». Глава «Газпрома» Миллер оценил игру «Зенит» — «Краснодар»
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился мнением о матче между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась ничьей — 1:1.

«Лев прыгнул, Бык отскочил», — приводит слова Миллера официальный сайт «Зенита».

После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

В следующем туре сине-бело-голубые примут у себя дома «Сочи», а «Краснодар» поедет в гости к екатеринбургскому «Уралу». Эти матчи состоятся после паузы на встречи национальных команд.

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