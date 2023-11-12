Защитник «Зенита» Алип: пока не пропустим, не проснёмся. Нужно играть с первых минут

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос, почему во встрече с «Краснодаром» получилось два разных отрезка.

«Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка? Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим — не проснёмся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.

Почему так? Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась ничьей — 1:1.