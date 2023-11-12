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Игорь Калинин: как говорил Асхабадзе, задача «Факела» — не вылететь

Игорь Калинин: как говорил Асхабадзе, задача «Факела» — не вылететь
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Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением о текущей игровой форме воронежской команды, а также ответил на вопрос о том, есть ли ему что-либо ответить скептикам, которые перед началом текущего сезона РПЛ говорили, что «Факел» вылетит из элиты российского футбола.

«Зачем нам что-то говорить таким скептикам, мы выходим на поле. Лично я ничего не слушаю. Меня нет в социальных сетях, подкасты не смотрю. Для меня самый главный ответ на поле. Можно говорить всё что хочешь, но команда выходит, доказывает вопреки всем. «Факел» выходит, бьётся, добывает результат. Наш ответ должен быть не во флеш-зоне, а на поле.

Являемся ли мы теперь грозным середняком РПЛ, покажет время. Мы идём от игры к игре. У нас задача, как говорил Роман Гурамович перед началом сезона, — не вылететь. Задача в каждом матче побеждать, добывать максимальный результат, и 1 июня потом посмотрим», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, после 15 туров чемпионата России «Факел» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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