Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Беленов: «Факел» был лучше ЦСКА, счёт закономерен

Александр Беленов: «Факел» был лучше ЦСКА, счёт закономерен
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Факела» Александр Беленов поделился мнением об игре своей команды в минувшем матче РПЛ с ЦСКА (1:1).

«По тому, как складывалась игра, этот результат можно назвать удачным. Если брать в общем матч, то мы были лучше. Во втором тайме полностью переиграли ЦСКА, сидели на чужой половине поля. Где-то качество газона не позволяло, где-то не хватало последнего паса. Счёт закономерен.

Однако качество газона было лучше, чем в игре со «Спартаком». Поле подсохло, луж не было. Надеюсь, там никто не жаловался.

Как команде удаётся набирать очки в каждом матче? Все ребята стараются, максимально выкладываются. Это всё в совокупности даёт такой результат.

Думаю, мы можем претендовать на место в десятке — это достойный результат», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Защитник «Факела» Божин высказался о состоянии поля на стадионе в Воронеже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android