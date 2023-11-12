Александр Беленов: «Факел» был лучше ЦСКА, счёт закономерен

Голкипер «Факела» Александр Беленов поделился мнением об игре своей команды в минувшем матче РПЛ с ЦСКА (1:1).

«По тому, как складывалась игра, этот результат можно назвать удачным. Если брать в общем матч, то мы были лучше. Во втором тайме полностью переиграли ЦСКА, сидели на чужой половине поля. Где-то качество газона не позволяло, где-то не хватало последнего паса. Счёт закономерен.

Однако качество газона было лучше, чем в игре со «Спартаком». Поле подсохло, луж не было. Надеюсь, там никто не жаловался.

Как команде удаётся набирать очки в каждом матче? Все ребята стараются, максимально выкладываются. Это всё в совокупности даёт такой результат.

Думаю, мы можем претендовать на место в десятке — это достойный результат», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».