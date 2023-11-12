Игрок «Факела» Суслов: с ЦСКА играли с ощутимым преимуществом. Жаль, забили лишь в конце

Защитник «Факела» Кирилл Суслов поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором воронежская команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

«Несмотря на то что значительную часть матча мы уступали в счёте, можно было рассчитывать и на большее, чем ничья. Считаю, что играли мы с ощутимым преимуществом, на свой гол точно наиграли. Это однозначно. Жаль, что забили его лишь в самом конце. Но в любом случае даже одно набранное очко — это движение вперёд. Тем более соперник был серьёзный, у них тоже свои амбиции и задачи.

Можно ли назвать «Факел» грозой авторитетов? Мы ко всем играм готовимся одинаково, за любую победу дают три очка. В каждом матче бьёмся друг за друга, выкладываемся по максимуму. Болельщики нам здорово помогают на всех домашних играх, за что им огромная благодарность. Стараемся играть на победу и набирать очки независимо от того, кто является нашим соперником», — сказал Суслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.