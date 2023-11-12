Защитник «Факела» Божин: Ташуев полностью изменил игру команды

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин поделился мнением о главном тренере клуба Сергее Ташуеве.

«Каждый тренер, когда приходит, вносит коррективы. Думаю, команда хорошо адаптировалась под его видение футбола, под его новую структуру игры. До этого мы играли в пять защитников, а сейчас — в четыре. В какой-то мере Ташуев полностью изменил игру. Нам было непривычно играть в четыре защитника, но сейчас видно, что команда перестроилась. Как будто игроки были уже к этому готовы», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Ташуев был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в октябре. В списке претендентов на эту награду были Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари Нижний Новгород»), Валерий Карпин («Ростов») и Рашид Рахимов («Рубин»).