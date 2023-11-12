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Стало известно имя лучшего тренера РПЛ по итогам октября

Стало известно имя лучшего тренера РПЛ по итогам октября
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Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в октябре. Об этом сообщает телеграм-канал лиги.

«Сергей Ташуев максимально уверенно забирает награду Тренера месяца в октябре. Большинство болельщиков выбрало Сергея Абуезидовича, за него же были 9 из 10 экспертов», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Также в списке претендентов на эту награду были Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари Нижний Новгород»), Валерий Карпин («Ростов») и Рашид Рахимов («Рубин»).

В прошедшем месяце под руководством Ташуева «Факел» провёл три матча в чемпионате России по футболу и набрал семь очков. Воронежцы сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0), обыграли «Оренбург» (2:1) и московский «Спартак» (2:0).

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