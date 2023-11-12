Защитник «Зенита» Алип подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о выступлении санкт-петербургской команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы сами допустили в начале сезона ненужные потери. Дома проиграли два матча и вчера сыграли вничью. Дома нам нельзя проигрывать и терять очки. Думаю, что после паузы на сборные вернёмся ещё сильнее», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 15 туров чемпионата России команда Сергея Семака набрала 30 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице. Опережает «Зенит» «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 32 очка.

Вчера, 11 ноября, состоялся матч «Зенита» с «Краснодаром», который завершился вничью со счётом 1:1.