«Пари НН» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтикой». Матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Кухарчук, Зе Турбо.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

«Пари НН» находится на восьмой строчке чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 14 матчах. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте. У подопечных Сергея Игнашевича 11 очков после аналогичного количества встреч.