Божин: не впервые спасаю «Факел»? У меня нет никакого секрета — вся команда старается

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал свой гол, забитый в компенсированное время второго тайма в минувшем матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Не впервые спасаю «Факел»? У меня нет никакого секрета. Просто вся команда старается дожимать соперника до последних секунд, до финального свистка. Когда-то получается, что я забиваю. В прошлой игре Слава Якимов забил. Это работа всей команды», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 15 туров чемпионата России «Факел» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ команда Сергея Ташуева встретится с «Рубином». Матч состоится 26 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.