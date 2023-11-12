Гвардиола: Грилиша любят все. Он один из лучших игроков, которых я тренировал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вингере «горожан» Джеке Грилише.

«Он действительно отличный парень. Один из лучших игроков, что у меня были. Его все любят.

Если говорить о различных социальных и благотворительных организациях, то я много раз видел, как он заботится о детях, стариках. Он всегда останавливается, чтобы поставить соответствующие подписи, а также Джек обладает действительно полезными связями», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году. За этот период футболист принял участие в 101 матче, в которых отметился 11 голами и 17 результативными передачами.