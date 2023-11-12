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Дмитрий Булыкин: ничья в игре с «Зенитом» больше в пользу «Краснодара»

Дмитрий Булыкин: ничья в игре с «Зенитом» больше в пользу «Краснодара»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

«Моменты были у обеих команд. За что мы любим футбол — за его непредсказуемость. Любая команда могла победить, но сыграли вничью, которой довольны и одни, и вторые. В футболе очень многое решается не во встречах между прямыми конкурентами, а как они будут играть с остальными командами.

Эта ничья больше в пользу «Краснодара» — они сыграли с действующим чемпионом на его поле и остались на первом месте. Но, думаю, до зимней паузы «Краснодару» будет тяжело остаться на первой строчке. Думаю, «Зенит» доволен тем, что смогли отыграться с 0:1», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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