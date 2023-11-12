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«Барселона» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

«Барселона» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15
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Сегодня, 12 ноября, в матче 13-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Массо Гранадо. Матч начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 13-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 12 туров чемпионата Испании каталонская «Барселона» набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Алавес» заработал 12 очков и расположился на 14-й строчке.

В последних пяти матчах Ла Лиги команда Хави одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. «Алавес» в последних пяти играх Примеры один раз одержал победу, два раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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