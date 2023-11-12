Личка объяснил отсутствие Смолова в составе «Динамо» на игру с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему нападающий Фёдор Смолов отсутствует в заявке бело-голубых на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Смолов в Сочи на 70‑й минуте попросил замену, потому что начал чувствовать квадрицепс. На этой неделе он занимался реабилитацией, поэтому на эту позицию выйдет другой игрок», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Сочи» состоялся в последний понедельник, 6 ноября. Команды сыграли вничью — 3:3.

В эти минуты проходит встреча между динамовцами и «Оренбургом». Игра проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт первый тайм. Счёт пока не открыт — 0:0.