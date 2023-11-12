Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка объяснил отсутствие Смолова в составе «Динамо» на игру с «Оренбургом»

Личка объяснил отсутствие Смолова в составе «Динамо» на игру с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему нападающий Фёдор Смолов отсутствует в заявке бело-голубых на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Смолов в Сочи на 70‑й минуте попросил замену, потому что начал чувствовать квадрицепс. На этой неделе он занимался реабилитацией, поэтому на эту позицию выйдет другой игрок», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Сочи» состоялся в последний понедельник, 6 ноября. Команды сыграли вничью — 3:3.

В эти минуты проходит встреча между динамовцами и «Оренбургом». Игра проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт первый тайм. Счёт пока не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тюкавин – 59'     2:0 Чавес – 67'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android