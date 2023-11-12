«Лацио» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В рамках розыгрыша Серии А в сезоне-2022/2023 команды сыграли между собой два матча. Оба раза сильнее оказались футболисты «Лацио», одержав две победы с минимальным счётом.

После 11 сыгранных туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 16 очков и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице. В активе «Ромы» 17 очков, команда идёт на восьмом месте.