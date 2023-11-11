«Лацио» — «Рома». Моуринью зря кичится титулами

Португалец указал на разницу в количестве достижений между ним и Сарри, но к дерби «волки» не готовы.

12 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Лацио» — «Рома». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение «волкам»: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.73. Успех «орлов» оценивается в 3.04. На ничью дают коэффициент 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Серии А «Лацио» — «Рома» 12 ноября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Лацио» — «Рома» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют «орлы», сыграет коэффициент 1.42. Гол «волков» доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура Серии А «Лацио» — «Рома» (12.11.2023)

Игра 12-го тура Серии А «Лацио» — «Рома» пройдёт 12 ноября на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. Знаменитое римское дерби станет украшением футбольного уикенда. Перед встречей неожиданно Жозе Моуринью и Маурицио Сарри обменялись колкостями на пресс-конференциях.

Наставник «Лацио» несколько раз высказывал недовольство из-за того, что римское дерби состоится на той же неделе, когда команды должны играть в еврокубковых турнирах. По его словам, у «орлов» будет невыгодное положение, поскольку в Лиге чемпионов соперники выше уровнем, чем в Лиге Европы.

Напомним, бело-голубые в последнем матче еврокубкового турнира обыграли «Фейеноорд» (1:0), а жёлто-красные уступили на выезде пражской «Славии» (0:2). Моуринью назвал в послематчевом интервью выступление своей команды ужасным.

Наставник «Ромы» постарался перехватить инициативу и раскритиковал Сарри, назвавшего игру со «Славией» «товарищеской». Португальский специалист так не сказал бы, ведь это было серьёзное испытание для его клуба. К тому же тренерский штаб не проводил ротацию — Ромелу Лукаку, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави приняли участие в этой встрече.

Моуринью отметил, что уважает своих соперников, будь это «Славия» или кто-то другой. Он также добавил, что, возможно, в этом заключается главное отличие тренера, который выиграл 26 титулов на фоне того, у которого нет ни одного. По словам Жозе, к каждой игре нужно готовиться серьёзно.

«Рома» выступает нестабильно и регулярно проваливает важные матчи. Судя по сообщениям инсайдеров, у Моуринью есть запасной вариант. Руководство «Аль-Иттихада» заинтересовано в приглашении главного тренера. Напомним, в составе «тигров» выступает легендарный Карим Бензема, с которым португальский специалист работал в мадридском «Реале».

Слабо выступает в текущем сезоне и «Лацио». Удивительно, команда Маурицио Сарри испытывает проблемы в позиционном нападении. Этот тренер считается одним из лучших мастеров по постановке игры в атаке, но с текущим составом «орлов» сделать ничего не способен.

«Лацио» забил всего 13 мячей в 11 встречах текущего розыгрыша Серии А. Заметно сдал в плане физических кондиций лидер нападения Чиро Иммобиле. 33-летний форвард забил только четыре гола во всех соревнованиях. Достойной замены ветерану Сарри пока не нашёл.

Тем не менее на «Олимпико» «орлы» выступают хорошо и выиграли четыре из пяти последних встреч. Они победили «Торино» (2:0), «Аталанту» (3:2), «Фиорентину» (1:0) в Серии А и «Фейеноорд» (1:0) в ЛЧ.

«Рома» плохо выступает в последнее время, стараясь действовать исключительно от обороны и выжидать ошибку соперника. Но проблемы в защите не позволяют выдержать даже минимального давления. Матчи с пражской «Славией» и «Интером» продемонстрировали все слабые места команды Моуринью. Маурицио Сарри сумеет воспользоваться ошибками соперника. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Лацио» с форой (0) за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Рома» 12 ноября 2023 года

«Лацио» умеет правильно настраиваться на важные матчи. «Волки» тоже стараются показать весь максимум в таких играх, но очень часто совершают много ненужных ошибок и остаются ни с чем. В этой встрече мы сделали бы ставку на победу бело-голубых с форой (0), ведь подопечные Моуринью могут не успеть психологически восстановиться от очень обидного поражения во встрече со «Славией».

Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 2.02.