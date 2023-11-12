Исмаил Ибрагимов уходит с должности спортивного директора «Балтики»

В калининградском футбольном клубе «Балтика» произошла смена спортивного директора: вместо Исмаила Ибрагимова будет назначен Армен Маргарян.

«Исмаил Ахмедович вместе с командой проделал большую работу, результатом которой стал долгожданный выход «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу. Возвращения клуба в элиту отечественного футбола в Калининграде ждали 25 лет. Однако, к сожалению, в РПЛ команда показывает не тот результат, на который, уверен, способна команда и который ожидают болельщики. В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба. Благодарны Исмаилу Ахмедовичу за проделанную работу и искренне желаем удачи и успехов в дальнейшем», – сказал председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.

За 15 туров в МИР РПЛ сезона-2023/2024 балтийцы набрали 12 очков: три победы, три ничьих и девять поражений. В турнирной таблице команда находится в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.

На должность спортивного директора в ближайшее время буден назначен Армен Маргарян. Специалист с обширным 13-летним опытом работы в топ-клубах РПЛ. В его арсенале такие футбольные клубы, как «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Москва), «Крылья Советов» (Самара) и «Пари Нижний Новгород». Сейчас Армен руководит национальной селекцией в «Динамо» (Москва).

«Балтика» вышла в РПЛ впервые с 1998 года. Генеральным спонсором калининградского клуба в сезоне-2023/2024 выступает Госкорпорация «Ростех».