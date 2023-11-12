Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв сообщил, что пропустит ноябрьский сбор национальной команды России.

«К сожалению, сбор точно пропускаю. Восстановительный процесс займёт порядка 10 дней. Надеюсь, что быстрее, но тут уже как получится», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв получил повреждение 9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1). Во втором тайме 31‑летний россиянин травмировал правую ногу, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. После этого был назначен пенальти, с которого был забит победный мяч.

Сбор национальной команды начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кубы в Волгограде.