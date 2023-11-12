Чавес: у «Динамо» был шанс подняться на второе место, но не хватило очков

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» заявил, что у команды был шанс подняться на вторую строчку, но не хватило очков.

«Хорошо оказаться в тройке по итогам первого круга. В то же время был шанс подняться ещё выше и занять второе место. Но у нас были ничейные результаты, поэтому немного не хватило очков. Третье место — это тоже хороший результат», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.