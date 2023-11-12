Игрок «Динамо» Чавес высказался о победе над «Оренбургом»

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес прокомментировал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Результатом и игрой довольны. Сегодня удалось использовать моменты, которые у нас были. Были игры, когда у нас тоже возникало много моментов, но мы их не реализовывали, и очень часто сводили результат к ничьей. Слава богу, что сегодня получилось», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Стоит отметить, что 27-летний Чавес стал автором одного из голов москвичей и был признан лучшим игроком встречи.

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.