Роман Зобнин получил травму и был заменён уже на 38-й минуте матча «Спартак» — «Ростов»

Продолжается встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу красно-белых.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате Роман был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи — вместо него вышел Даниил Денисов. Стоит отметить, что пока неизвестно, какую именно травму получил Зобнин.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.