Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин получил травму и был заменён уже на 38-й минуте матча «Спартак» — «Ростов»

Роман Зобнин получил травму и был заменён уже на 38-й минуте матча «Спартак» — «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Продолжается встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт — 2:0 в пользу красно-белых.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате Роман был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи — вместо него вышел Даниил Денисов. Стоит отметить, что пока неизвестно, какую именно травму получил Зобнин.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Игнатов – 4'     2:0 Промес – 15'     2:1 Осипенко – 80'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android