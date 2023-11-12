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Денисов: доказал ли Карпину, что достоин вызова в сборную? Интересный вопрос

Защитник «Спартака» Даниил Денисов после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1) высказался о сборной России.

«Если не попадаю в сборную, то, конечно, слежу за ней. Важно это делать. Желаю удачи ребятам в матче с Кубой.

Доказал ли сегодня Карпину, что достоин вызова в сборную? Интересный вопрос. Думаю, что каждый смотрит игру по-своему. Конкретные выводы я делать не буду», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина сыграет 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубы.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.