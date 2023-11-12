Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендир «Пари НН» объявил о создании медиафутбольной команды

Гендир «Пари НН» объявил о создании медиафутбольной команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о запуске медиафутбольной команды.

«Когда планируется полностью запустить медиафутбольную команду? С сегодняшнего дня команда существует. Раньше команда существовала под другим названием, была организована в профессиональном периметре. Сейчас она именуется «Почти любители» и находится в структуре «Пари НН». От этой синергии рассчитываем получить мощный медийный эффект и привлечь новых болельщиков», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоялась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтикой». Матч прошёл на стадионе «Нижний Новгород». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Пари НН» находится на восьмой строчке чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 15 проведённых матчах. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте. У подопечных Сергея Игнашевича 12 очков после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android