«Наполи» дома проиграл «Эмполи» и упустил возможность подняться в тройку Серии А

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

На 28-й минуте встречи гол забил нападающий «Наполи» Джованни Симеоне, но главный судья матча отменил его после просмотра VAR.

На 90+1-й минуте полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко с передачи Тайронна Эбюэхи забил единственный гол в матче, который оказался победным для гостей.

После 12 туров итальянского чемпионата «Наполи» набрал 21 очко и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Эмполи» заработал 10 очков и расположился на 17-й строчке.