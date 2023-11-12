Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» дома проиграл «Эмполи» и упустил возможность подняться в тройку Серии А

«Наполи» дома проиграл «Эмполи» и упустил возможность подняться в тройку Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

На 28-й минуте встречи гол забил нападающий «Наполи» Джованни Симеоне, но главный судья матча отменил его после просмотра VAR.

На 90+1-й минуте полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко с передачи Тайронна Эбюэхи забил единственный гол в матче, который оказался победным для гостей.

После 12 туров итальянского чемпионата «Наполи» набрал 21 очко и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Эмполи» заработал 10 очков и расположился на 17-й строчке.

Италия - Серия А . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Коваленко – 90+1'    
Материалы по теме
Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал ничейный результат в матче с «Унионом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android