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Итоги первого круга РПЛ: «Краснодар» — лидер чемпионата, Кассьерра — лучший бомбардир

Итоги первого круга РПЛ: «Краснодар» — лидер чемпионата, Кассьерра — лучший бомбардир
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Сегодня, 12 ноября, матчем «Спартак» — «Ростов» (2:1) завершился 15-й тур и первый круг Российской Премьер-Лиги.

По итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).

Ниже расположились «Рубин» (22 очка), «Пари Нижний Новгород» (21 очко), «Факел» (19 очков), «Ростов» (17 очков), «Урал» (16 очков).

В зоне стыковых матчей располагаются «Оренбург» (13 очков) и «Балтика» (12 очков).

В зоне вылета находится грозненский «Ахмат» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).

Лучшим бомбардиром чемпионата России по итогам первой половины стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра — у колумбийца 12 голов (0 с пенальти) за 14 игр. На втором месте расположился соотечественник Матео, форвард «Краснодара» Джон Кордоба — у него семь мячей (0 с пенальти) за 15 матчей. Третий в списке лучших — нападающий ЦСКА Фёдор Чалов — россиянин отличился также семь раз (4 с пенальти) за 15 матчей.

Лучшим ассистентом первой половины чемпионата стал нападающий «Спартака» Квинси Промес, он отдал шесть результативных передач за 14 встреч. Следом за ним расположился Роман Ежов из «Крыльев Советов», на его счету четыре передачи за восемь игр. Замкнул тройку полузащитник ЦСКА Иван Обляков, отдавший также четыре голевых паса за 12 матчей.

Турнирная таблица РПЛ-2023/2024

Список лучших бомбардиров первого круга РПЛ-2023/2024

Список лучших ассистентов первого круга РПЛ-2023/2024

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