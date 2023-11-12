Терёхин: 3-е место соответствует амбициям «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» стоят особняком

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал победу бело-голубых в матче 15-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Этот матч футболисты «Динамо» провели очень хорошо. «Оренбург» очень плох был в защите. Динамовцы этим воспользовались и взяли свои очки. Сейчас нужно готовиться на следующие игры. Нужно ещё где-то очки набирать, чтобы не отвалиться от лидеров.

Я считаю, что сейчас третье место соответствует амбициям «Динамо». «Краснодар» и «Зенит» стоят особняком сейчас. А вот многие другие команды равны. И как раз будет борьба за это третье место. Просто, как по мне, по игре равных «Зениту» и «Краснодару» в этом сезоне нет. Между ними и будет борьба за золото. А вот остальные, включая «Динамо», будут бороться за бронзу», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков).