В «Оренбурге» рассказали, за какую сумму готовы продать Лукаса Веру в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника команды Лукаса Веры в «Локомотив», а также высказался о сумме выкупа игрока.

«Переговоры с «Локомотивом» находятся в финальной части. Но пока ничего не закрыто. «Локомотив» планирует выкупить контракт Веры. Сумма выкупа составляет меньше € 5 млн, за эту сумму сразу бы отдали. Она небольшая относительно всех, но для нашего клуба самая большая. Мы готовы продать Веру. По Вере есть интерес от европейского клуба и из Саудовской Аравии», — приводит слова Андреева ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.