Игрок «Спартака» Чернов: не понял, зачем нужна встреча с Мажичем. Нам всё равно на неё

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о встрече команды с руководителями российского судейского корпуса после победного матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Напомним, встреча прошла 8 ноября. Перед игроками и тренерским штабом красно-белых выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Правильно ли был назначен пенальти в ворота «Спартака»? Сегодня в наши ворота был назначен чистый пенальти.

А какие эмоции от встречи с представителями судейства, которая прошла на неделе? Не понял, зачем нужна была эта встреча. Почему? Просто у судей двойные стандарты: иногда за один и тот же фол могут дать карточку, а могут и не дать. Не понимаю, как играть. Тот же матч «Оренбурга» и «Ростова», когда мяч летел в ворота. Мне кажется, можно было посмотреть (повтор), но они сказали — чисто.

Это моё личное мнение или командное? Личное. А как в команде восприняли эту встречу? Вынесли какой‑то положительный урок для себя? Да всем всё равно на эту встречу. Это не первый год: раз семь-восемь проводилось. Послушали, ну и хорошо.

Если в этом сезоне будет ещё одна такая встреча, пойдём ли? Хватит одной», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.