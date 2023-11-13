Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» забила на 94-й и 97-й минутах и вырвала победу у «Спортинга»

«Бенфика» забила на 94-й и 97-й минутах и вырвала победу у «Спортинга»
Комментарии

Завершился матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Спортинг». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Жоау Невеш и Каспер Тенгстедт. Единственный гол за «Спортинг» забил Виктор Дьёкереш.

Отметим, до 90-й минуты «Бенфика» проигрывала со счётом 0:1, однако смогла забить на 94-й и 97-й минутах встречи и вырвать победу.

Благодаря этой победе «Бенфике» удалось возглавить турнирную таблицу чемпионата Португалии, записав в свой актив 28 очков. Команда обошла «Спортинг», у которого также в активе 28 очков.

В следующем матче «Бенфика» встретится с «Морейренсе», а «Спортинг» сыграет с «Жил Висенте».

Португалия - Примейра . 11-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 45'     1:1 Невеш – 90+4'     2:1 Тенгстедт – 90+7'    
Удаления: нет / Инасиу – 51'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android