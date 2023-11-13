«Бенфика» забила на 94-й и 97-й минутах и вырвала победу у «Спортинга»
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Завершился матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Спортинг». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Жоау Невеш и Каспер Тенгстедт. Единственный гол за «Спортинг» забил Виктор Дьёкереш.
Отметим, до 90-й минуты «Бенфика» проигрывала со счётом 0:1, однако смогла забить на 94-й и 97-й минутах встречи и вырвать победу.
Благодаря этой победе «Бенфике» удалось возглавить турнирную таблицу чемпионата Португалии, записав в свой актив 28 очков. Команда обошла «Спортинг», у которого также в активе 28 очков.
В следующем матче «Бенфика» встретится с «Морейренсе», а «Спортинг» сыграет с «Жил Висенте».
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