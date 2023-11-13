Генрих Мхитарян рассказал, в чём заключается главная сила «Интера»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, в чём заключается главная сила миланского клуба.

«В чём наша сила? В том, что мы единая команда, а при сложностях это видно особенно чётко. Единство — лучшее оружие», — приводит слова Мхитаряна FCInter1908.it.

Генрин Мхитарян выступает за «Интер» с 2022-го. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл в Серии А 12 матчей, в которых забил два мяча и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Ранее Мхитарян играл в «Шахтёре», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале» и «Роме».

Напомним, 12 ноября состоялся матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч завершился победой подопечных Симоне Индзаги 2:0.