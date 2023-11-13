«Барселона» пропустила самый быстрый гол в домашних матчах Ла Лиги XXI века

12 ноября, проходила встреча 13-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом». Матч шёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Массо Гранадо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Подопечные Хави пропустили гол уже на 18-й секунде встречи – счёт открыл Саму Омородион. Это самый быстрый пропущенный гол «Барсы» в домашнем матче чемпионата Испании в XXI веке, сообщает статистический портал Opta Sport.

Напомним, на данный момент «Барселона» после 13 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагается на третьей строчке с 30 очками. «Алавес» находится на 15-й позиции с 12 очками.