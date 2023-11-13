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«Российские команды ничего не в силах сделать». Луческу — о возвращении клубов в еврокубки

«Российские команды ничего не в силах сделать». Луческу — о возвращении клубов в еврокубки
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о возвращении российский команд в еврокубки.

«Российские команды могут вернуться в европейские турниры, но всё должно быть правильно. ё равно это когда-нибудь произойдёт. Конечно, они должны находиться под большим давлением и смогут вернуться только после достижения мира в Украине. Конечно, на условиях Украины.

Почему они ничего не делают за эти два года? Вы очень хорошо знаете почему. Потому, что не могут. Не потому, что не хотят, а потому, что не могут», — приводит слова Луческу Football.ua.

Напомним, после начала событий на территории Украины российские команды и сборные были отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок.

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