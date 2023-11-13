Луческу: нужно вернуться ко времени, когда клубы РФ и Украины играли товарищеские турниры

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о футболе в России и Украине в контексте геополитической ситуации.

«Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры. Это было прекрасное время, мы должны к нему вернуться. Нам нужно что-то сделать, чтобы вернуться к этому. Только совместными усилиями мы сможем этого добиться. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать так дальше просто невозможно», — приводит слова Луческу Football.ua.

Напомним, Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» и завершении карьеры. Он возглавлял этот клуб с 2020 по 2023 год. Позже тренер опроверг факт завершения карьеры.