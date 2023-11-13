Байрамян согласился с Карпиным, назвавшим катастрофой первый тайм матча со «Спартаком»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Хорен Байрамян согласился с высказываниями главного тренера команды Валерия Карпина о первом тайме матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Карпин назвал первый тайм катастрофой? Ну раз он так сказал… Он и в перерыве нам так сказал, и после игры. Мы действительно выглядели неважно, особенно первые 20-30 минут. «Спартак» был быстрее, прессинговал лучше», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после матча «Спартак» — «Ростов» (2:1) красно-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка за 15 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.