Игор Тудор может сменить Руди Гарсию на посту главного тренера «Наполи»

Руководство «Наполи» определило бывшего тренера «Хайдука», «Удинезе» и «Марселя» Игоря Тудора в качестве замены наставнику команды Руди Гарсии. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По сведениям источника, 45-летний хорватский специалист сегодня проведёт переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, в ходе которых будут обсуждаться сроки контракта, зарплата и другие детали. Напомним, ранее Романо сообщал, что нынешний главный тренер «Наполи» Руди Гарсия будет уволен сегодня, 13 ноября.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко за 12 туров. В воскресенье, 12 ноября, команда на домашней арене проиграла «Эмполи» (0:1). Последним местом работы Тудора является французский «Марсель». Ранее хорватский тренер работал с «Вероной», «Хайдуком», «Удинезе», «Галатасараем», а также трудился ассистентом главного тренера в туринском «Ювентусе».