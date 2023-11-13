Главный тренер «Тюмени» Меньщиков: выход в РПЛ? Ещё очень рано говорить об этом

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков ответил на вопрос о возможном выходе команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Если честно, в начале чемпионата у нас не было никакой цели. Мы дебютанты, вышли из второй лиги. Изначально была цель удержаться в первой лиге. Мы каждый матч играем на победу, как можем, в дальше будет видно. Выход в РПЛ? Конечно, ещё очень рано говорить для нашей команды об этом», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас «Тюмень» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 35 очков в 18 матчах. На второй и третьей строчке — «Акрон» и «Динамо» Махачкала, в активе которых по 34 очка. «Тюмень» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 18 ноября и начнётся в 16:00 мск.