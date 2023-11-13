Российский арбитр Иванов отработал матч чемпионата Саудовской Аравии на VAR

Российский судья Сергей Иванов отработал на матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазем». Игра состоялась 11 ноября, Иванов выполнял обязанности видеоассистента главного арбитра. Игра завершилась победой команды «Аль-Охдуда» со счетом 2:1.

Интересно, что главным арбитром этого матча был назначен американец Мэттью Конгер, который имеет опыт работы в Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, ранее стало известно о сотрудничестве РФС в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях. При этом УЕФА и ФИФА не привлекают российских судей на международные матчи из-за отстранения России.