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Мор — о матче «Спартак» — «Ростов»: не помню такого Промеса, который вносил бы такой вклад

Мор — о матче «Спартак» — «Ростов»: не помню такого Промеса, который вносил бы такой вклад
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями об игре форварда красно-белых Квинси Промеса в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Команды играли по своей привычной схеме. «Ростов» всегда играет 4–3–3, неожиданностей не было. Что касается «Спартака», после того, как Соболев потерял место в стартовом составе, команда играет немного по‑другому. Очень интересна была роль Промеса, который играл центрального нападающего. Он был свободным художником. Не припомню такого Промеса, который столько бы участвовал в действиях команды. Он опускался принимать мячи в опорную зону, сваливался на фланги. Я не помню такого Квинси, который столько работал с мячом и вносил бы такой вклад. Да, он был завершитель, имеет моменты, сам создаёт, но помимо прямых обязанностей он внёс очень большой вклад в игру. На моей памяти он так играл впервые», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

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