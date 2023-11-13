Каррагер — о чемпионской гонке в АПЛ: мы ещё не видел настоящий «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионский титул в сезоне-2023/2024.

«Полагаю, «Ман Сити» по-прежнему лучше «Ливерпуля» и «Арсенала». Ситуация может измениться в течение следующих четырёх-пяти месяцев, потому что эти команды развиваются. Но у меня есть такое чувство, что мы ещё не видели настоящий «Ман Сити». При этом они лидируют в таблице. В некотором смысле, тот факт, что плотность велика, играет на руку лиге. Но я думаю, что отрыв «горожан» будет только расти», — приводит слова Каррагера издание Daily Mail.

После 12 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий следом «Ливерпуль» на одно очко. В следующем туре «горожане» примут «красных» на своей домашней арене".