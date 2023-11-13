Игрок «Ростова» Вахания: в начале сезона мы занимались фигнёй

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о поражении в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), а также поделился мыслями о выступлениях команды в первой половине чемпионата.

«Мы устроили нервную концовку «Спартаку»? Переломить игру до конца у нас не получалось. Я отталкиваюсь от результата. Мы, конечно, стали играть более агрессивно, и за счёт этого получилась такая концовка. Нам нечего было терять, поэтому мы шли вперёд и рисковали.

Почему выездные матчи получаются у «Ростова» не очень удачными? Я могу сказать, что у нас сложные переезды, но это и так все знают, поэтому жаловаться на логистику бессмысленно. Других вариантов у нас всё равно нет. На игру со «Спартаком» мы ехали больше десяти часов. Это тяжело, но не нужно на это сваливать, ведь и в прошлом сезоне было так же. При этом результаты тогда были немного другие.

Есть ли надежда, что сумеем побороться за пятёрку? Не скажу, что мы об этом думаем. Просто выходим на каждый матч и пытаемся исправить турнирную ситуацию. Уже ближе к концу будем анализировать.

Какие основные проблемы у команды в этом сезоне? В начале сезона мы занимались фигнёй: где-то недобегали, где-то играли не так, как надо было, поэтому проигрывали. Потом пришло невезение, когда мы стали играть правильно. Сейчас ситуация стала получше, надеюсь, мы исправим ситуацию. Удивительно, что у Карпина футболисты могут заниматься фигней? Конечно, мы получали по голове. Как видите, ситуация стала исправляться», — приводит слова Вахании «Евро-Футбол.Ру».