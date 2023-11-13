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Экс-футболист Бугаев заявил в СК о фальсификации дела о наркотиках

Экс-футболист Бугаев заявил в СК о фальсификации дела о наркотиках
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Константин Жеребцов, адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, сообщил, что его клиент подал заявление в управление СК РФ по Краснодарскому краю, в котором утверждает, что дело о наркотиках сфальсифицировано.

«На прошлой неделе Алексеем было написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции. Это заявление было подано мною в СУ СКР по Краснодарскому краю", — приодит слова адвоката Константина Жеребцова «РИА Новости Спорт».

По словам адвоката, Бугаев также обратится в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства из-за распространенного МВД видео с обнаружением у экс-футболиста свертка с запрещёнными веществами.

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

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