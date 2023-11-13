Суд рассмотрел апелляцию по делу Бугаева — экс-футболист останется под стражей

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев останется под стражей до конца 2023 года. Суд рассмотрел апелляцию по его делу и постановил, что предыдущее решение было законным и обоснованным.

«Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31.12.2023», — сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, обнаружив при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

Позже отец бывшего футболиста подтвердил, что его сын был задержан в Краснодаре.