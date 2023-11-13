Салихова: никто не оценивает трансферы Медины и Бонгонда, хотя прошло уже 15 туров

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась об игре полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.

«Те, кто ещё вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», — приводит слова Салиховой Metaratings.

26-летний Медина в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. На счету 27-летнего Бонгонда пять голов и одна результативная передача в 19 матчах. После 15 туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.