Игорь Федотов раскритиковал работу Карасёва на матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Сергея Карасёва на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар». Напомним, игра завершилась со счётом 1:1.

«Многие хвалят Карасёва за эту игру, но я этого делать не буду. Я приписал ему три жёлтые карточки, которые он обязан был показывать. Он пропускал 100% карточки, моменты, где нельзя было их не показывать. Это не управление игрой и не создание авторитета, так делать плохо. Да, для руководства он молодец, удержал игру — но Карасёву повезло, что тут не дошло до драки: надо сказать спасибо футболистам и тренерам, которые не поджигали. Хотя в какой-то момент они просто начали дубасить друг друга.

На 35-й минуте игрок «Краснодара» убегал по флангу, его сбили — надо было показывать карточку, это срыв перспективной атаки. На 40-й минуте не показал карточку игроку гостей за неспортивное поведение. И, наконец, 85-я минута — Кордоба локтем влетел во вратаря соперника, так вообще-то можно и рёбра сломать, но карточки снова нет. Я этого понять не могу, эти карточки нельзя пропускать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.