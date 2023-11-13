Калинин: ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак». Играть с ними было сложнее

Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1), а также сравнил игры с армейцами и «Спартаком».

«Сергей Абуезидович (Ташуев. — Прим. «Чемпионата») вместе с командой поздравили меня (с днём рождения. — Прим. «Чемпионата») перед игрой с ЦСКА и после неё. Главный подарок для меня — это то, что мы не проиграли. Жалко, что не победили. Но один балл, как говорится, тоже движение вверх.

Если сравнивать эту игру и матч со «Спартаком», кто из соперников был сильнее? ЦСКА более организованная команда. Они бойцы. Против них играть тяжелее. Со «Спартаком» тоже было сложно, но пацаны — молодцы, что вырвали победу. Лично по мне, с ЦСКА было тяжелее. Это очень квалифицированная команда», — приводит слова Калинина «Матч ТВ».