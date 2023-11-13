Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о центральных защитниках «Спартака».
«Трансфер Дуарте — провальный трансфер. Он играет, потому что других на эту позицию у «Спартака» нет. В одном матче вышел Литвинов центрального защитника играть… «Спартак» не имеет права загонять себя в такие рамки, когда играть некому или нет выбора на позицию. Вот подписали Бабича — этот человек в порядке, это усиление. Но нужен ещё один похожий игрок в оборону. А Дуарте… Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач.
Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Или у него должны быть качества, перекрывающие недостаток мощи. Как Дуарте играть, например, против Дзюбы? Он же его просто отодвинет и забьёт. Все ошибки у «Спартака» из-за Дуарте. И все это видят», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».