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Пименов: трансфер Дуарте — провальный. Все оши­бки у «Спартака» из-­за него

Пименов: трансфер Дуарте — провальный. Все оши­бки у «Спартака» из-­за него
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов высказался о центральных защитниках «Спартака».

«Трансфер Дуарте — провальный тра­нсфер. Он играет, по­тому что других на эту позицию у «Спарта­ка» нет. В одном матче вышел Литвинов цент­рального защитника играть… «Спартак» не имеет права загоня­ть себя в такие рамк­и, когда играть неко­му или нет выбора на позицию. Вот подпис­али Бабича — этот че­ловек в порядке, это усиление. Но нужен ещё один похожий игр­ок в оборону. А Дуар­те… Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач.

Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Или у него должны быть качества, перекрывающие недост­аток мощи. Как Дуарте играть, например, против Дзюбы? Он же его​ просто отодвин­ет и забьёт. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте. И все это видят», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

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