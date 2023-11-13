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Экс-игрок «Краснодара» Чернов: здорово, что в нашем чемпионате есть чемпионская интрига

Экс-игрок «Краснодара» Чернов: здорово, что в нашем чемпионате есть чемпионская интрига
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов, ранее выступавший за «Краснодар», высказался об интриге в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Здорово, что в нашем чемпионате есть чемпионская интрига. Это всегда хорошо. Если как можно больше команд будет бороться за первое место, будет больше ажиотажа, интереса, больше болельщиков на стадионе. Всем будет интересно, чем это закончится. Болельщики будут поддерживать свои команды, которые будут бороться за высокие места», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 32 очка. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).

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